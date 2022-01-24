Сборку автомобилей Geely наладят на заводе Renault

На конвейер завода Renault Samsung гибриды и автомобили с ДВС станут в 2024 году

В 2021 году Renault Group и Geely подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривал обмен технологиями и ресурсами. Одним из пунктов соглашения является налаживание в Китае производства новых моделей Renault с гибридными силовыми установками. Так же озвучивалась возможность организации производства транспортных средств в Южной Корее.

Сейчас появилась информация о новом соглашении. Принадлежащий французам завод Renault Samsung в Пусане (Южная Корея) начнет выпуск новой линейки транспортных средств в разработке которых, принимала участие Geely.

Какие именно модели будут выпускать в Пусане, пока неизвестно. Единственное, что озвучила марка, это то, что все они будут основаны на платформе CMA. По некоторым данным, Renault Samsung наладит сборку, как автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и гибридов. Собранные на предприятии автомобили будут продавать в Корее, а также отправлять на экспорт. Потенциальные рынки новинок не раскрываются. Не названа и марка, под которой они появятся в продаже. Ожидается, что в Корее они будут носить шильдики Samsung.

Немного раньше в сети уже появлялась информация на этот счет. Тогда речь шла о том, что первой моделью которая встанет на конвейер завода в Пусане станет Lynk&Co 01. Кроме того, часть моделей марки, как раз основана на архитектуре CMA.

Начало серийного производства автомобилей запланировано на 2024 год.