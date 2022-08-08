Редкое купе Mercedes-Benz W124 продали почти за 700 тысяч долларов

Всего было выпущено 30 таких автомобилей

Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer Coupe 1988 года стал самым дорогим представителем серии W124. Всего в 1984-1996 годах AMG-подразделение марки выпустило около 30 таких автомобилей. Это один из первых проектов придворного тюнинг-ателье, только что перешедшего в собственность Mercedes-Benz.

За свои 34 года коллекционная «двухдверка» успела наездить всего 31 тысячу километров. 15 лет своей жизни автомобиль простоял в гараже. Именно это и определило рекордный ценник в 661 800 долларов, который с годами будет только расти.

Кузов конкретно этого купе окрашен в эксклюзивный оттенок Black Pear. Салон отделан серой натуральной кожей и деревом. Под капотом 385-сильный мотор V8, объем которого увеличен с 5,5 до 6,0 литров. Также купе модернизировали подвеску и тормоза. Эксклюзивные 17-дюймовые колесные диски AMG Aero 1 сохранили, они «обуты» в шины Dunlop SP Sport 8000.