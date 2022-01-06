CUPRA Formentor: претендент в акции "Автомобиль года в Украине 2022" (видео)

Имя Cupra давно известно автолюбителям и особенно поклонникам марки SEAT, ведь с середины 90-х годов назывались самые мощные версии моделей. А соответственно самые быстрые и самые интересные с точки зрения драйва! Но в компании пошли дальше и в 2018 году был презентован отдельный бренд CUPRA. А его первой самостоятельной моделью стал Formentor.

Отметим, что с презентации именно этой модели стартовали продажи нового бренда CUPRA в Украине. Прежде всего, поражает эффектность образа Formentor. Смелостью решений модель не уступает концепт-кару, представленному на Женевском автошоу в 2019 году. Яркий образ оценили и профессионалы отрасли – CUPRA Formentor завоевала премию Red Dot Award в категории Product Design.

Образ модели создавался под руководством дизайнера Алехандро Месонеро-Романоса. Он начинал свою работу в SEAT, затем перешел в Renault, но летом 2011 года принял предложение Вальтера де Сильвы вернуться. Каждой своей линией и деталью Форментор подчеркивает мощь и динамику.

Передняя часть имеет довольно оригинальный вид благодаря круглым противотуманкам, которые подняли довольно высоко, а также фактурному переднему бамперу и особенно нижней его части. Под фарами, по краям кузова, разместили воздухозаборники, которые направляют потоки воздуха таким образом, чтобы улучшить аэродинамику и вместе с тем дополнительно охлаждать тормоза. Тема элегантного и одновременно мощного дизайна находит свое продолжение и в задней части, среди особенностей которой интегрированы динамические указатели поворота и световая полоса на всю ширину кузова.

Отметим, что длина CUPRA Formentor 4450 мм, ширина 1839 мм, высота 1511 мм, а колесная база 2680 мм. Модель базируется на универсальной платформе MQB и предназначена для передне- и полноприводных моделей с поперечным расположением двигателя. Если быть более точным, это уже второе поколение платформы MQB и новейшая ее вариация Evo, находящаяся в производстве с 2019 года.

Для покупателей в Украине предложено два двигателя на выбор: экономичный 2,0 TDI на 150 л.с. и форсированный 2.0 TSI мощностью 310 л.с. В сочетании с системой полного привода 4Drive и 7-ступенчатой коробкой DSG это гарантирует ускорение до первой “сотни” за 4,9 сек!

Отметим, что в основе полного привода 4Drive – многодисковая муфта с электрогидравлическим приводом. Система анализирует дорожные условия в реальном времени и соответственно распределяет мощность для максимального сцепления с поверхностью. В частности, существует контроль над распределением крутящего момента между колесами с разных сторон автомобиля: эта функция реализована с помощью электронной системы имитации блокировки дифференциала (EDS).

Форм-фактор купе-кроссовера в сочетании с современной технической начинкой делают Formentor уникальным в своем роде. Поэтому прямых конкурентов на данный момент у него нет и модель может привлечь внимание как любителей горячих хэтчбеков, так и премиальных кроссоверов с динамическим характером.

Подробнее про CUPRA Formentor, про ее комплектации, технологии и оснащение смотрите в нашем видео: