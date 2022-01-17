Роскошный кабриолет Aston Martin DB7 оставили погибать под открытым небом (видео)

Машину вряд ли удастся восстановить

Британский блогер «The Bearded Explorer» поделился на своем YouTube-канале видео, в котором показал уникальную находку. Речь идет о винтажном кабриолете Aston Martin DB7 Vantage Volante, на который мужчина наткнулся, прогуливаясь по заброшенной территории одного из предприятий.

Судя по талону под лобовым стеклом автомобиля, он простоял без движения почти восемь лет. Его кузов хоть и выглядит целым, но следы длительного пребывания под открытым небом очевидны. Передняя часть машины оплетена растениями, которые также проросли и сквозь колеса. Однако самая большая проблема кроется в плесени. Она есть на мягкой тканевой крыше кабриолета и практически полностью покрыла его салоне.

Также на кузове присутствуют огромные очаги ржавчины, оптика стала мутной, а хромированные акценты давно потеряли свой блеск. В кабине не достает одной из дверных карт. О силовой установке информации нет. Но, судя по внешнему состоянию, вряд ли она находится в рабочем состоянии. Так что вернуть машину на дороги будет очень сложно и затратно.

Aston Martin DB7 Vantage Volante выпускался в период с 1999 по 2003 год. Он оснащался 5,9-литровым двигателем V12 мощностью 420 л.с. и 542 Нм крутящего момента, который был сопряжен с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Установка позволяла разгоняться автомобилю до 100 км/ч за 5,2 секунды. На сегодняшний день такую модель в хорошем ездовом состоянии на вторичном рынке можно купить 20 000 долларов.