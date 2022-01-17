Три главных тренда рынка б/у авто в 2021 году

Прошлый год все считают трудным, кризисным и сопряженным с борьбой за выживание… А вот по продажам автомобилей этого не скажешь. Кто же был фаворитом 2021 года на рынке импорта б/у и какие основные тренды на этом рынке господствовали.

Если смотреть на цифры отвлеченно от ситуации в стране, то складывается впечатление что экономика растет как на дрожжах, а у людей денег куры не клюют. Посудите сами. Рынок импорта автомобилей в Украину вырос с 452 752 до 642 316 авто! Это рост на 41,8%. И лидирующую роль здесь сыграли конечно же подержанные авто.

Если в 2020 году из общего числа импортированных машин на подержанные авто пришелся 81%, то в 2021-м их доля выросла на 2% и составила уже 83%.

На вершине минимум изменений

Если посмотреть на Олимп рынка импортных б/у авто, то здесь все довольно скучно. Рост популярности или ее потеря у моделей не очень существенны относительно друг друга. Но все же давайте «пройдемся» по топ 5.

Первая позиция популярности по итогам года остается за Volkswagen Passat. Хотя в декабре он и уступил лидирующую позицию Golf. За год их привезли более 30 тыс.авто! Для сравнения, это почти треть размера всего импорта новых авто в Украину в 2021 году. Если говорить о структуре импортированных Passat, то в основном это европейские универсалы с турбодизельным мотором 2.0 TDI. Хотя немало и американских седанов со стареньким 2,5-литровым двигателем, либо более современным турбированным 1.8 TSI. Интересно, что возраст завозимых Пассатов самый разнообразный. Есть большой массив автомобилей 2014-2016 выпуска. Но также популярны и авто старших поколений, произведенные начала 2000-х и даже раритетные варианты 1995-1998 года далеко не редкость.

Как уже сказано, вторую строку популярности в этом году занимает Volkswagen Golf, который годом ранее был третьим в рейтинге. С этой позиции он потеснил народную любимицу Skoda Octavia. В основном везли хетчбеки Volkswagen Golf 2000-2008 годов со старенькими, но крепкими малолитражными моторами 1.4 и 1.6 MPI. Более свежие Гольфы «рождения» 2011-2016 годов везут уже с кузовом универсал и турбодизелем 1.6 TDI. Эта модель быстро набирает популярность. З прошлый год он прибавил 80% к прошлому году. Есть все шансы, что именно она станет лидером рынка б/у в нынешнем году.

Популярность Renault Megane и Ford Focus также растут. Модели прибавили соответственно 42 и 31% по сравнению с прошлым годом. И если французские машины везут из Европы с турбодизелями 2011-2017 годов выпуска, то Фокусы гонят как европейские, так и версии из США.

Большие и старые набирают обороты

Одним из трендов минувшего года стал всплеск регистраций больших и стареньких моделей немецкой тройки. Audi A4 перебрался на 7 позиций вверх и занимает теперь 12 место. Модель Audi A6 сделала более впечатляющий прыжок на 25 строк вверх, с 41 на 16 строку. Сразу следом за шестеркой Audi следуют BMW 3 и 5-series, которые поднялись на 7 и 26 строк соответственно. Точно также и Mercedes-Benz E-Class перескочил с 74 на 28 место. Что объединяет все эти модели? То, что все они выпущены в начале 2000-х. И такой рост популярности стареньких премиальных «немцев» отчасти заслуга льготной растаможки массово завезенных евроблях.

Три самых популярных «битка» в 2021

Хотя тема американских авто все еще активно присутствует в информационном поле, а компании занимающиеся их импортом не устают давать рекламу, но доля рынка этих машин в импорте неуклонно снижается. Хотя если говорить в количественном показателе, то несколько «американских» моделей все же умудрились показать рост.

Самым популярным авто, привезенным из США в 2021 году был практичный кросовер Nissan Rogue. Эти машины везли в основном свежие, производства 2014-2019 годов. В подавляющем большинстве они с бензиновым мотором 2,5 литра, но есть и версии с гибридной силовой установкой. За год этих заокеанских близнецов Nissan X-Trail привезли 8 312 штук, что на 533 авто больше, чем годом ранее. Но, даже при этом, в рейтинге популярности модель утратила 2 строчки и опустилась с 9 на 11 место.

Похожая ситуация и второго по популярности «американца» на рынке – Ford Fusion. Он также утратил две позиции (упал с 11 на 13 место), хотя их привезли на 18,7% больше, нежели годом ранее – 7965 штук. Эти машины по большей части 2013-2016 годов выпуска с бензиновыми моторами 2,5 л или гибридной установкой.

А вот Volkswagen Jetta отступал по полной программе, хотя и является третьим по популярности из заокеанских авто. Модель опустилась с 6 на 15 позицию. При этом их привезли 7 869 авто, что на 912 меньше чем в 2020 году.

За пределами тройки, но самой успешной заокеанской моделью минувшего года можно назвать Dodge Journey. Эта модель прибавила 147% популярности. За год их привезли 3 942 единицы, что позволило модели буквально взлететь на 27 позиции и переместиться с 56 на 29 место. В основном это машины с передним приводом и мотором 2,4 л выпуска 2013-2018 годов. Заряженных версий Dodge Journey с мотором 3,6 л и полным приводом значительно меньше.

Если обобщить, то минувший год был одним из самых успешных после кризиса 2008 года. Рост рынка б/у безусловно невероятный. Да и рынок новых автомобилей мог бы продемонстрировать еще лучший результат, не столкнись мировое производство с кризисом полупроводников. Сможет ли нынешний 2022 год стать более успешным? Будем следить вместе!