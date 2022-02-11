С аукциона продают редкий Lamborghini Aventador с необычным оттенком кузова

Ставка достигла пол миллиона долларов

На аукционах продается множество разных товаров, среди которых можно найти и довольно интересные экземпляры. Например, на площадке Bring a Trailer выставили на продажу ультра редкий Lamborghini Aventador SV SE30.

Помимо того, что суперкар относится к ограниченной серии SuperVeloce (ее тираж 600 экземпляров), его кузов окрашен в оттенок Diablo. Впервые этот цвет использовали в 1994 году на культовом Lamborghini Diablo SE30. Автомобиль сошел с конвейера в 2017 году и за свою историю проехал всего 127 км. Вернее эти километры появились на одометре в результате калибровки двигателя, а не реального пробега.

Представленный экземпляр находится в идеальном состоянии. Кажется, что он только что сошел с конвейера. От базового Aventador эта версия суперкара отличается уменьшенной на 50 кг массой и аэродинамическим элементам из карбона. Также в число его отличительных черт входят кастомная выхлопная система, белые колесные диски диаметром 20 и 21 дюйм и оригинальный орнамент на корме в форме букв SV.

В движение Lamborghini Aventador SV SE30 приводит 6,5-литровый двигатель V12 мощностью 750 л.с. Торги по лоту заканчиваются через считанные часы. На данным момент ставка достигла 500 000 долларов.