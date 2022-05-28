Самый ржавый Fiat Dino в мире продали за 21 000 долларов (фото)

На аукционе Historics продали раритетный спорткар Fiat Dino, который считается одним из самых красивых автомобилей в мире. Несмотря на то, что машина находится в ужасном состоянии, новый владелец выложил за нее 16 800 фунтов стерлингов (21 129 долларов).

Модель была создана итальянскими автогигантами Fiat и Ferrari, и выпускалась в период с 1966 по 1973 год. Проданный экземпляр сошел с конвейера в 1968 году и является одним из 4833 кабриолетов Fiat Dino с 2,0-литровым двигателем V6 мощностью 160 л.с. За свою историю он проехал 67 678 миль (108 917 км).

С 1977 года автомобиль не выезжал на дороги, а все потому, что пострадал от пожара. К сожалению, пламя сильно повредило кузов и салон Dino. Владелец не стал восстанавливать спорткар, а просто закрыл его на долгие годы в гараже.

Благодаря новому хозяину у машины появился шанс вновь выехать на дороги. Он намерен его восстановить. Для этого есть хорошая база, так как после пожара Fiat Dino не подвергался никаким модернизациям. К тому же ему вместе с машиной достались оригинальные запчасти, в числе которых заводская жесткая крыша.