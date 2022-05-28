Спортивное подразделение Mercedes-AMG выпустило детскую коляску

Тираж эксклюзивной коляски ограничен 299 экземплярами

Mercedes-AMG и немецкая компания-производитель детских колясок Hartan представили совместный проект — эксклюзивную коляску для малышей Mercedes-AMG GT Limited Edition. Элементы дизайна и отделочные материалы детскому транспортному средству достались от настоящих спорткаров.

В частности, натуральная кожа с красной прострочкой и текстиль Dinamica, который используется для отделки сидений. Капюшон коляски — с красно-черным узором, рама украшена логотипами марки. Дизайн колес перекликается с колесными дисками AMG-моделей. Но главная отсылка к спорткарам лимитированных серий — оригинальный шильдик «AMG Limited Edition — 1 of 299». Не забыты такие истинно автомобильные элементы, как ручной тормоз, пятиточечные ремни с магнитной застежкой и светоотражатели на выдвижной ручке.

Коляска обладает широкими возможностями трансформации и несколькими степенями регулировки наклона, что позволяет расположить ребенка как сидя, так и лежа. В сложенном состоянии ее габариты составляют 690 х 585 х 310 мм. Это позволяет перевозить ее даже в багажнике спорткара.

В продажу Mercedes-AMG GT Limited Edition поступит в июле этого года. В комплекте с коляской идет сумка Bag2Go для «мелочевки». Ценник пока не объявлен. Ожидается, что он будет выше 1100 евро, в которые обычно оценивает свои коляски Hartan.