Самый странный Toyota 4Runner оценили в 35 000 долларов

Базовый внедорожник превратили в сумасшедший военный оффроадер

Онлайн-аукцион Cars & Bids стал местом продажи нестандартного внедорожника Toyota 4Runner 2018 года. Сам автомобиль в серийном исполнении не нуждается ни в каких улучшениях, но продавец решил иначе.

Внедорожник преобразили до неузнаваемости. Спереди, сзади, по бокам и на крыше теперь красуются новые кузовные панели. У Toyota 4Runner иной передний бампер и светодиодные фонари. Изменения коснулись дверных ручек и подножек. У внедорожника тонированные стекла, люк Webasto на крыше и новые задние фонари ка у GMC Yukon.

В салоне нестандартная обивка, отделка под дерево и замшевая обшивка потолка. На руле нет привычной эмблемы Toyota, что довольно странно. В списке оснащения передние сиденья с электроприводом, сдвижное заднее стекло с электроприводом, кондиционер, система бесключевого доступа, камера заднего вида и система мультимедиа с 6,1-сенсорным дисплеем.

В движение внедорожник по-прежнему приводит 4,0-литровый двигатель, выдающий 270 л.с. Он не совсем подходит военному броневику, но что есть то есть.

На данный момент у внедорожника уже появился новый владелец. Он приобрел его за 35 000 долларов. Покупателю пришлось торговаться за автомобиль с другими потенциальными покупателями. Интересно, что начальная цена лота составляла всего 1000 долларов.