Слезы депутатов: на видео показали стоянку с ненужными Гелендвагенами

Большинство машин находится в удручающем состоянии

В Великобритании на заброшенной стоянке, которая находится на частной территории, нашли два десятка внедорожников Mercedes-Benz G-Class. По какой причине они оказались здесь – неизвестно. Одно можно сказать наверняка, что попали машины сюда в разное время.

Автомобили находятся в разном состоянии. Одни выглядят довольно хорошо и продолжают покорять своей брутальностью, а другие давно превратились в груду металла. У многих машин отсутствуют бамперы, решетки, оптика, стекла и другие элементы. Также есть экземпляры, от которых остался только каркас.

Помимо Гелендвагенов на стоянке есть и другие представители марки Mercedes-Benz. В их числе редкий седан W114. Эти автомобили находятся в удовлетворительном состоянии. Вероятно, их сюда привезли недавно. Рассмотреть все машины детально не получилось, так как большая часть ролика записана в сумерках. Как утверждает автор видео, попасть на эту территорию днем проблематично, поэтому он отправился туда на рассвете.