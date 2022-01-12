Сорокалетний кабриолет Mercedes-Benz продают по цене нового автомобиля (фото)

Автомобиль находится в идеальном состоянии

На интернет-площадке eBay выставили на продажу кабриолет Mercedes-Benz 500 SL 1981 году выпуска в идеальном состоянии. Владелец намерен выручить за автомобиль 142 000 долларов.

Отличное состояние машины объясняется не скромным пробегом или бережным обращением, а проведенной полной реставрацией (в 2013 году). Восстановлением занималась мастерская Stern-Manufaktur Dortmund. Чтобы вернуть автомобилю первоначальный вид специалистам потребовалось около года. Был переработан экстерьер, интерьер и силовая установка.

После реставрации кабриолет отправился в дилерский центр Mercedes-Benz Classic Center Hanover, который нашел ему нового владельца. За последние семь лет 500 SL проехал почти 1450 км. Теперь ему вновь ищут нового хозяина. Представленный экземпляр комплектуется 5,0-литровый восьмицилиндровыми мощностью 240 л.с. и 402 Нм крутящего момента, который сочетается с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.