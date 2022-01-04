Аэропортовые электробусы впервые получили беспроводную зарядку

Международный аэропорт в Канзас-Сити стал первым в мире, где внедрена беспроводная зарядка для электрических автобусов. Две индукционные станции мощностью по 300 кВт, поставленные компанией Momentum Dynamics, первоначально начнут обслуживать четыре 9-метровых электробусов BYD K7. Сам процесс зарядки будет происходить на остановках во время посадки-высадки пассажиров.

Новая система позволит электробусам ходить по круговому маршруту длинной 11,2 км без заезда в депо для подзарядки. Модернизация зарядной инфраструктуры проводится в рамках строительства нового терминала стоимостью 1,5 млрд долларов. Его открытие запланировано на начало 2023 года. В пиковые часы новые станции позволят заряжать до 28 транспортных средств.

Аэропорт Канзас-Сити еще в середине 90-х. одним из первых перешел на автотранспорт на сжатом природном газе, а в 2017 году его парк пополнился первыми четырьмя электробусами BYD, а в 2020 году к ним добавились еще три. Отметим, что в США первая индукционная, беспроводная зарядка для электробусов появилась еще в 2018 году, в городе Чаттануга, штат Теннесси (см. фото внизу).