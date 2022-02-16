Старенький грузовик Ford заставили ехать после 30 лет простоя

Классической модели поменяли расходники и освежили внешность

Автор YouTube-канала Jennings Motor Sports опубликовал видео, в котором он «оживляет» Ford Model AA 1931 года. Последние 30 лет автомобиль с богатой историей провел без движения, да еще и под открытым небом. Удивительно то, что автору ролика удалось завести практически 100-летний грузовичок, предварительно проделав некоторые манипуляции.

Изначально состояние грузового автомобиля Форд называют плохим, но не удручающим. Много чего за годы простоя вышло из строя, но автор ролика с легкостью решил все проблемы и буквально вернул автомобиль к жизни.

Ford Model AA поменяли расходники, установили новые поворотники и сиденья. Несмотря столькие годы простоя, основные узлы старенького Форд в отличном состоянии, что свидетельствует о долговечности старых машин.

Кабину грузовика покрасили в сочный зеленый цвет и установили новые шины, которые автор ролика заказал в другом штате. Все ради того, чтобы впервые проехаться за рулем легендарного Форда.