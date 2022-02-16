Производители научились бороться c COVID в салоне автомобиля.

На сегодняшний день словосочетание «чистый воздух» плотно вошло в обиход большинства людей на планете и стало одним из самых востребованных критериев для безопасной и комфортной жизни. А для автомобилистов проблема грязного воздуха является особенно актуальной. Индекс загрязнённости воздуха, который приходится ежедневно вдыхать, стоя в пробках или проезжая мимо промышленных предприятий, очень часто является опасным для здоровья. При этом закрытые окна и наличие салонного фильтра хоть и являются первичным барьером, но полноценно защитить водителя и пассажиров от вредных веществ, которые попадают извне в салон автомобиля, не могут. Год 2020-й же к этим факторам добавил ещё одну угрозу – вирусную «ковидную». Понимая всю сложность ситуации и имея опыт создания автомобильных очистительных систем (первый автомобильный очиститель воздуха был выпущен в 2010 году), инженеры компании Philips разработали вторую генерацию портативных внутрисалонных очистителей воздуха Philips GoPure 5212. Новый прибор эффективно противостоит не только циркуляции нежелательных запахов в салоне автомобиля, например, домашних животных, еды, дыма и обычной пыли, но и отлично справляется с фильтрацией всех ультрадисперсных частичек, бактерий и вирусов, размер которых составляет более 0,015 микрон. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, размер коронавирусов SARS составляет 0,02 микрона. Поэтому фильтры нового очистителя воздуха не дадут вирусу распростаняться по салону автомобиля.

Доказанная эффективность

Понимая, что в вопросах личного здоровья каждый человек хочет руководствоваться только подтверждёнными фактами и результатами исследований, компания Philips обратилась за сертификацией нового прибора в независимый центр биомедицинских исследований Airmid Healthgroup (штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия). Специалисты лаборатории протестировали очиститель на способность задерживать вирусы, бактерии и аллергены, размер которых составляет 0,015 мкм и более. Согласно результатам проведенных испытаний, уникальная технология фильтрации Philips SelectFilter Plus, которая применена в фильтре Philips GoPure 5212, соответствует стандартам КНР GB/T6165:2008, а также КНР GB21551.3-2010. Автомобильный очиститель воздуха эффективно удаляет вирусы, которые передаются воздушно-капельным путём, а именно: коронавирусы, вирус гриппа А (свиной грипп), вирусы атипичной пневмонии, гепатита В и эпизоотического стоматита. Помимо вирусов, фильтр нейтрализует до 99% бактерий (испытания на степень уничтожения золотистого стафилококка), а также всевозможных аллергенов. По результатам исследований Philips GoPure 5212 получил соответствующую сертификацию.

Как работает система очистки Philips GoPure 5212

В основе очистителя Philips GoPure 5212 находится фильтрационная система, «сердцем» которой является разработанный инженерами Philips трёхкомпонентный фильтр – Philips SelectFilter Plus. Благодаря процессу абсорбции и окисления Pre-фильтр, HEPA-фильтр и HESA-фильтр удаляют вышеперечисленные инфекционные агенты и микроорганизмы, а также выхлопные газы и химические вещества, выделяемые пластиковыми материалами и другими веществами с неприятным запахом (например, летучие органические соединения (ЛОС), толуол и формальдегид). Срок службы фильтра составляет 1 год, о необходимости его замены напомнит индикатор на корпусе прибора.

Прибор оснащён 4-х метровым кабелем питания на 12 В, а также крепежными ремнями, которые позволяют закрепить очиститель на подлокотнике, подголовнике или под передними сиденьями, т.е. в любом удобном месте в салоне автомобиля. Автоматически включаясь и выключаясь при запуске двигателя, Philips GoPure 5212 не требует к себе никакого внимания. Очистительный прибор прошел сертификацию CE (EMC, ROHS, Safety) и признан безопасным для работы через вилку прикуривателя. В случаях, когда автомобильный прикуриватель остаётся под напряжением после выключения зажигания, чтобы не допустить разрядки аккумулятора, очиститель воздуха автоматически выключается через 2 часа.

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