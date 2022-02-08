Старую Skoda Felicia в идеальном состоянии оценили дороже нового Superb

За машину хотят получить 47 000 долларов

Skoda Felicia присутствовала в модельном ряду чешского производителя с 1994 по 2001 года. Всего за годы производства было реализовано около 1,5 млн экземпляров модели. Один из них выставили на продажу в наши дни.

Хэтчбек в версии Trumf сошел с конвейера в 2000 году. Большую часть времени автомобиль простоял в сухом отапливаемом гараже. На его одометре зафиксирована цифра 14 100 км. Хотя на первый взгляд кажется, что он и вовсе не эксплуатировался. На днище Felicia нет ни намека на ржавчину. Лакокрасочное покрытие кузова тоже в идеальном состоянии. Даже шины на колесах родные.

Салон также находится в заводском состоянии. Его оснащение включает четырехспицевое рулевое колесо, кондиционер, магнитолу и центральный замок. Боковые и заднее стекла тонированы. Под капотом установлен 1,3-литровый бензиновый двигатель MPI мощностью 68 л.с. Владелец утверждает, что он регулярно проходил ТО, поэтому никаких проблем по технической части нет. Машина полностью на ходу, сообщает издание Auto.cz.

Идеальное состоянии и минимальный пробег конечно сказались на стоимости машины. Мужчина намерен получить на 22-летнюю Skoda Felicia 47 000 долларов. Это намного дороже чем аналогичные машины на сайтах продаж. Что уж говорить о вторичном рынке, это даже дороже новых моделей чешской марки. Найдется ли покупателей на этот автомобиль – покажет время.