Старый «Запорожец»‎ вывез семейную пару из осажденного Мариуполя

Мариуполь находится в осаде с первых дней войны. Сотни тысяч жителей города оказались в заложниках у российских войск. Спасаясь от бомбежек и обстрелов, они любыми способами пытаются выбраться на подконтрольную Украине территорию.

Пожилая семейная пара смогла выехать из оккупированного города на стареньком ЗАЗ-965А 1962 года выпуска. Несмотря на то, что машина находится в плачевном состоянии, она не подвела своих владельцев и вывезла их в безопасное место.

Судя по снимкам, которые опубликовал блогер Roma Urraco, автомобиль попал об обстрел. На нем видны следы от пуль и нет стекол. К тому же рашисты нарисовали на машине свою символику.

Примечательно, что все 60 лет с момента выпуска этот раритетный «Запорожец» находился в одних руках. Нынешний владелец был первым и единственным за всю историю машины.