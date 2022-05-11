На продажу выставили 29-летний Ford Mustang в заводском состоянии (видео)

На онлайн-аукционе Bring a Trailer выставили на торги Ford Mustang SVT Cobra 1993 года выпуска с пробегом всего 56 км.

Автомобиль находится в идеальном, практически заводском состоянии. Все эти годы он провел в сухом отапливаемом гараже и ни разу не эксплуатировался. Кузов этой «‎капсулы времени»‎ окрашен в синий оттенок Teal Metallic Clearcoat. Также можно отметить наличие антикрыла, хромированных патрубков выхлопной системы, оригинальных молдингов и 17-дюймовых легкосплавных дисков, обутых в шины Goodyear Eagle ZR45.

Салон Mustang SVT Cobra отделан серой кожей и находится в идеальном состоянии. Сиденья до сих пор покрыты заводской пленкой. В его оснащение вошли кресла с электроприводом, кондиционер, аудиосистема с кассетным плеером и подогрев заднего стекла.

Под капотом автомобиля установлен 5,0-литровый двигатель V8, который сопряжен с 5-ступенчатой механической коробкой передач, и выдает 235 л.с. мощности. До конца торгов осталось меньше суток. На данный момент ставка достигла 85 000 долларов.