Детская безопасность в современном автомобиле

Subaru Forester – очень известный автомобиль японского производителя, пользующийся спросом среди украинских водителей. Его можно смело относить к типу «семейный автомобиль». И это одна из многих характеристик этой модели. Говоря о конфигурации транспортного средства, как «семейный автомобиль», важно знать и понимать, что оно оптимально адаптировано ко всем членам семьи. Прежде всего, в этом вопросе выделяем особую часть семьи – это дети. Мы привыкли рассматривать системы безопасности автомобиля в целом. Но сегодня, мы хотим остановиться на безопасности ребенка, именно в этой модели.

Чтобы быть максимально объективными, мы взяли за основу информацию, которую предоставляет европейская организация Euro NCAP. Эта институция осуществляет независимое тестирование транспортных средств на предмет безопасности. И согласно методологии этой организации, происходит оценка безопасности автомобиля. На сегодняшний день, благодаря постоянно совершенствующейся методологии, оценивается безопасность не только водителя, но и взрослого и маленького пассажира. Именно безопасность последнего в этой статье нас интересует больше всего.

Последнее поколение Subaru Forester на Euro NCAR прошло испытание в 2019 году. Будет справедливо заметить, что эта модель получила по результатам тестирования самую высокую оценку в виде 5-ти звезд. Безусловно, эта очень высокая оценка была «получена» благодаря сверхсовременным системам безопасности, которые присущи японскому автопроизводителю. Но при этом, отметим, что это было возможно, не в последнюю очередь, благодаря хорошим показателям в опции «Безопасность ребенка».

Чтобы определить степень безопасности ребенка в этой модели, были проведены 45 различных тестов, среди которых: ударные испытания, удобство установки автокресла и т.д. По результатам этих тестов имеем следующий показатель – ребенок защищен на 91%. Для сравнения, защита водителя или взрослого пассажира обеспечена на 97%. Определенная разница в этих показателях обусловлена ​​физиологической спецификой детского организма. И, соответственно, возможность этого организма выдерживать большую нагрузку. Что в очередной раз подчеркивает необходимость родителей относиться очень ответственно к безопасности своих детей.

А безопасность ребенка в транспортном средстве возможна только, только и только при наличии «специального удерживающего средства», более известного под названием «детское автокресло». Возвратимся к тестированию автомобиля. В ударных тестированиях (краш-тест) использовались манекены с антропометрией 6-ти и 10-ти летнего ребенка. Для манекена, антропометрия которого соответствует 6-летнему ребенку, автопроизводитель выбрал автокресло Britax-Romer KidFix XP.

Тандем двух известных производителей – Subaru (в автомобильной промышленности) и Britax-Romer (в области детской безопасности), обеспечил максимальную защиту манекена при проведении фронтальных и боковых столкновений. Были получены 24 балла из 24 возможных.

Ударные испытания с участием более маленьких манекенов, то есть для более младшего возраста, не проводились. В то же время были проведены тесты на возможность установки автокресел (крепление iSize, IsoFix) на переднем (пассажирском сиденье) и на всех сиденьях заднего ряда. Согласно этим тестам также были получены хорошие оценки – 9 баллов из 13 возможных. Отдельно проверялось удобство установки автокресел разных возрастов. Среди этих кресел, общее количество которых составляло 12 единиц, были представлены автокресла с разными типами креплений (iSize, IsoFix, Штатный ремень). Также были определены оптимальные и возможные места в автомобиле для установки этих 12 автокресел. В итоге имеем – 12 из возможных 12 баллов.

Как мы видим, исходя из объективных показателей, этот семейный автомобиль максимально безопасен для всех членов семьи. Имея необходимые возможности, мы решили провести свой, так сказать, практический тест. Конечно, ударные испытания исключаются. Поэтому мы хотим взглянуть на то, как сочетается эта модель и автокресло, в практической, повседневной эксплуатации. Чтобы не использовать бутафорные автокресла, мы берём два настоящих автокресла от производителя Britax-Romer. Почему их? Ну потому, что автокресло от этого производителя тестировалось на Euro NCAP вместе с этой моделью автомобиля.

Какие мы сделали выводы?

1.Салон автомобиля не просто просторный, а очень просторный. Много света и воздуха. Таким он остается, даже когда на задних сиденьях установлены два автокресла. Что не всегда встретишь в других автомобилях.

2. Если два автокресла установлены, соответственно, за водительским сиденьем и за пассажирским, то при большом желании, между этими автокреслами может сесть взрослый человек. Иногда это очень необходимо.

3. Расстояние между задним рядом сидений и передними – достаточно большое. Что позволяет очень легко, взрослому (габаритному) человеку, устанавливать автокресло в автомобиль. Такая возможность существует далеко не в каждом автомобиле.

4. По той же причине, то есть очень серьезное расстояние между рядами сидений, можете быть спокойны, что ребенок в грязной обуви ну никак не достанет до спинки переднего сиденья. Этим самым исключается загрязнение автомобильного кресла.

5. Возвратимся к установке автокресла. На заднем сиденье, за водителем и пассажиром, расположены точки крепления iSize, IsoFix. Угол этих креплений (анкеры) очень удобен для крепления автокресел Britax-Romer (независимо от возрастной группы).

6. Есть возможность установить автокресло, фиксируемое штатным ремнем безопасности (например: Britax-Romer King II LS), на заднем ряду посередине. Что позволяет двум взрослым сидеть спокойно с левой и с правой стороны.

7. В очень исключительных ситуациях, когда это действительно очень нужно, можно установить автокресло группы №0+ и №2/3 на переднем (пассажирском) сиденье. Только при определенных условиях. Выключить фронтальную подушку безопасности и крепление автокресла осуществляется штатным ремнем безопасности. Это не запрещено действующими ПДД Украины.

8. Когда, в силу разных обстоятельствах, автокресло не используется, оно очень легко, независимо от его габаритов, размещается в багажнике этой модели. Также в багажнике находится на удобной высоте точка крепления Top Tehter (якорный ремень). Эта точка используется при креплении iSize.

Существует много нюансов, которые встречаются в повседневной жизни. Обращайте на них внимание, особенно когда покупаете автомобиль или автокресло для своих детей. Желаем, чтобы вы всегда находились в безопасности.