В Украине продают «совершеннолетнюю» Таврию с минимальным пробегом почти за $3000

Владелец намерен получить за машину $2800

На сайтах продаж можно найти много интересных предложений. Например, на Auto.Ria на продажу выставили ЗАЗ-1102 2002 года выпуска в идеальном состоянии. Автомобиль за свою историю проехал всего 914 км.

«Капсула времени», именно так прозвали эту Таврию Нова, находится в Черновцах. Большую часть времени машина простояла в сухом отапливаемом гараже. По словам владельца, он лишь изредка выезжал на автомобиле на небольшие расстояния. Tavria сохранилась практически в заводском состоянии еще и благодаря тому, что была обработана антикором и затонирована сразу после ее покупки.

Салон также находится в идеальном состоянии. Передняя панель не имеет царапин и не выгорела. Отделка сидений тоже без потертостей и заломов. Хетчбэк оснащен 1,2-литровым двигателем мощностью 58 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Первую «сотню» автомобиль набирает за 16,2 секунды и способен развивать скорость до 150 км/ч. Оценили этот идеальный экземпляр Таврии в 2800 долларов.