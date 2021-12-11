Уникальная находка: в старом карьере обнаружили больше десятка раритетных автомобилей

Ориентировочно, машины находятся здесь с 1930-х годов

Учитель одной из школ Бельгии в поисках интересного материала для своих учеников спустился в старый заброшенный карьер на окраине города. В одном из туннелей он обнаружил небольшой импровизированный гараж, полностью заставленный автомобилями.

Судя по состоянию машин, находятся они здесь около 80 лет. Идентифицировать большую часть транспортных средств не удалось, так как за время простоя они превратились в груду металла. Впрочем, это не удивительно, та как в этом туннеле очень высокая влажность. Поэтому кузова машин прогнили и рассыпались.

Винсент Мишель, именно так зовут учителя, передал координаты своей находки историкам. Не успела эта новость попасть в СМИ, как собственник земли, на которой расположен карьер, выставил часть машин на продажу. Что будет с остальными экспонатами неизвестно. Возможно, часть из них передадут местному музею.