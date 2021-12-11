В Киеве выехали на маршрут автобусы несуществующего объединения

На столичные улицы в октябре выехали городские автобусы французской марки Heuliez. Три машины модели GX 127 эксплуатирует тот же самый перевозчик, который нынешним летом завез в столицу тринадцать гибридных автобусов Volvo 7700 Hybrid, о которых мы уже писали.

Машины Heuliez GX 127, понятное дело, попали к нам уже неновыми – 2006 года выпуска. Автобусы примерно такого же возраста и с 500-тысячным пробегом продаются в Европе где-то за 20 тыс. евро штука. Данная низкопольная модель с двумя дверьми имеет длину 9,42 м (выпускалась еще и трехдверная – 9,47 м, а также удлиненная GX 127L на 10,64 м) и вмещает до 66 пассажиров (мест для сидения 20-25).

Автобус производился с 2005 по 2014 гг. На его корме красуется крупная надпись IRISBUS – это объединение, которое включало в себя таких крупных производителей автобусов как IVECO, Renault, Heuliez и Karosa, было основано в 1999 году и распалось в 2013-м, преобразовавшись в IVECO Bus.

Кстати, IVECO мы упомянули не случайно, так как Heuliez GX 127 приводится в движение турбодизелем Tector 6 рабочим объемом 5,9 л. Мотор стандарта Евро 4 или Евро 5 предлагался для данной модели автобуса в двух версиях по мощности – 218 и 265 л. с. Коробка передач – автоматическая, Allison – четырех- или шестиступенчатая. Максимальная скорость – 75 или 88 км/ч.

Отметим, что автобусы марки Heuliez несколько лет назад можно было встретить также в Полтаве. Там эксплуатировались модели предыдущего поколения – одиночные, 12-метровые и сочлененные, на 18 м – GX 217 CNG и GX 417 CNG соответственно. Внешне они отличались не только характерным «горбом», где прятались баллоны со сжатым газом, но и эффектным дугообразной рамкой-спойлером в передней части крыши.