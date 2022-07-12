Б/у авто Уникальный Buick Riviera почти без пробега выставлен на продажу

Новый владелец у единственного выпущенного кабриолета появится в августе 2022 года

Кабриолет Buick Riviera, точнее концепт кабриолета на базе одноименного купе, изготовили в 1995 году. Ранее он находился в коллекции GM Heritage. Но в августе этого года уникальный автомобиль продадут на аукционе Mecum.

Кузов кабриолета окрашен в цвет Plum Purple. Похожий оттенок есть в палитре донорского купе. Мягкий складной верх, заменивший срезанную крышу базовой «двухдверки», предположительно спрятан под чехлом за задними сиденьями.

В то же время платиново-бежевый салон с отделкой под дерево остался не тронутым, если не считать уникальные элементы управления на центральной консоли. По всей вероятности, они отвечают за складывание/раскладывание крыши. Информации о том, сохранил ли кабриолет стандартные для купе систему климат-контроля, CD-плеер и передние сиденья с электроприводом нет.

По некоторым данным, Buick Riviera укомплектован 3,8-литровым наддувным V6 отдачей 228 л.с. и 372 Нм крутящего момента. Работает мотор в связке с четырехступенчатой автоматической коробкой передач, передающей всю его мощь на передние колеса.

На одометре автомобиля всего 4287 км, что и не удивительно, ведь допуска к дорогам общего пользования у него нет. Сколько планируют выручить за уникальный экземпляр, не уточняется.