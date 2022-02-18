В Киеве редкий Aston Martin несколько лет пылился на стоянке (фото)

Кабриолет находится в отличном состоянии

Понятие «капсула времени» давно прижилось в автомобильном мире. Его применяют к тем машинам, которые, несмотря на солидный возраст, имеют небольшой пробег и находятся в отличном состоянии. Один из таких автомобилей нашли на подземном паркинге в Киеве.

Речь идет о раритетном кабриолете Aston Martin DB7 Vantage Volante, который обнаружил украинский блогер Roma Urraco. Он утверждает, что эта машина единственная в Украине. Глядя на толстый слой пыли на кузове можно сказать, что суперкар годами не выезжал на дороги. За 19 лет (представленный экземпляр сошел с конвейера в 2003 году), он проехал всего 39 тысяч км.

Конечно кабриолет требует глобальной мойки, но в общем его состояние очень хорошее. Никаких дефектов, ржавчины и прочего на кузове нет. Моторный отсек выглядит отлично. Салон и вовсе идеален. Комплектуется Aston Martin DB7 Vantage Volante 5,9-литровым двигателем V12 с отдачей 420 л.с., который сопряжен с пятиступенчатым «автоматом». Он позволяет разгоняться с места до «сотни» за 5,2 секунды и развивать максимальную скорость в 266 км/ч.

Что примечательно, этот суперкар несколько раз выставляли на продажу. Первая попытка найти ему нового владельца была предпринята в 2000 году. Тогда за машину нынешний собственник планировал выручить 77 777 долларов. Вторая – в 2021 году. Только цену на этот раз снизили до 58 000 долларов. Судя по тому, что суперкар продолжает покрываться пылью, желающих не нашлось.