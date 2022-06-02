Как затонировать автомобиль и не получить штраф

Тонировка автомобиля – тема, которая постоянно вызывает споры среди автомобилистов, поскольку все хотят организовать комфортные условия в салоне с соблюдением правил ПДД. В этом материале мы собрали актуальную информацию о государственных требованиях к тонировке и штрафах за их несоблюдение, а также оптимальный вариант как обойти эти штрафы.

Государственные требования к тонировке в Украине

Помимо ПДД, права и обязанности автомобилиста регламентируются Законом «О дорожном движении». Максимально точные требования, касающиеся тонирования автомобиля, прописаны в ГОСТе 5727-88. Для лобового, боковых и заднего стекла указан разный уровень необходимого светопропускания:

для лобового стекла – от 78%;

для боковых стекол – от 70%;

для заднего стекла – доступна любая степень тонирования.

Тонирование же зеркальной пленкой в Украине запрещено для всех стекол автомобиля.

В 2022 году в планах нашего государства было вернуть обязательный техосмотр для легковых авто, который отменили еще в 2011 года. После войны с рашистами этот вопрос конечно же будет снова обсуждаться. Эта проверка техсостояния автомобиля будет достаточно жесткой, чтобы отвечать современным экостандартам. Соблюдение норм тонировки авто также будет включено в перечень проверок.

Размер штрафа за тонировку в 2022 году

Согласно КоАП, неправильное тонирование стекол автомобиля подпадает под ст.121 ч.1, где речь идет об управлении автомобилем, который имеет «другие технические неисправности». Штраф составляет 40 необлагаемых минимумов, а это на сегодня 680 грн. Он может быть назначен, если было доказано, что тонирование стекол автомобиля не соответствует нормативам.

Если тонировка авто не отвечает установленным нормам, полиция может оштрафовать автовладельца следующим образом:

680 грн – первичное нарушение;

от 5 до 10 суток ареста или лишение водительских прав на период 3-6 месяцев – за вторичное подобное нарушение в течение года.

При этом проверка светопропускания стекл в автомобиле не может быть проведена полицейским “на глаз” – для этого необходимо использовать специальное устройство, которое отвечает нормам ГОСТа 27902-883 с выдачей акта проверки. В противном случае такая проверка считается незаконной и штраф можно оспорить в судебном порядке.

Действия полиции по проверке тонировки стекл считаются законными, если они проводятся в таких случаях:

при техосмотре автомобиля;

при постановке автомобиля на учет;

если у инспектора есть законные основания полагать, что степень тонирования не отвечает нормам и стандартам.

Приняв решение затонировать стекла автомобиля, нужно учитывать не только степень тонирования пленки, но и светопропускную способность самого стекла. Стекло полностью не пропускает свет. Если, например, его светопропускание составляет 95%, а у наклеенной пленки этот показатель будет 70%, то итоговая величина светопропускания составит 65%.

Также следует помнить, что затонированные «в ноль» автомобили на границе не пускают во многие страны Европы. Требования очень строгие. Например, в Польше коэффициент светопропускания стекол вашего автомобиля должен составлять 80-85%.

Как обойти штраф за тонирование стекол авто?

Тонировочные пленки используют, чтобы изменить внешний вид своего автомобиля, скрыть от посторонних взглядов пассажиров и содержимое салона, а также уменьшить нагрев салона в жаркую погоду. С последней задачей они справляются минимально и очень опосредствованно.

Обойти штраф в Украине можно, используя атермальную пленку STEK NEXseries. Такая пленка «задерживает» 10-15 градусов тепла, что подтверждается тестом на демостенде (видео ниже).

При покрытии такой пленкой, стекло остается прозрачным и не снижается видимость даже в темное время суток. При этом, тонировка атермальной пленкой STEK NEXseries существенно снижает нагрев салона от солнечных лучей, что в свою очередь обеспечивает комфорт внутри салона и более экономное использование кондиционера.

Атермальная тонировка STEK NEXseries может быть с различной степенью светопропускания – от 5% до 85%. Пленка не поддается выгоранию на солнце и показывает отличную эффективность в течении всего времени использования.

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