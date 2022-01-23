В заброшенном доме нашли редчайший 57-летний Mustang Shelby GT350 (видео)

Автомобиль удалось завести, но вот кузов требует тщательной модернизации

Довольно интересную находку удалось обнаружить в одном из заброшенных домов в Джорджии (США). Как рассказал нынешний его владелец, он недавно унаследовал это строение. Внутри, под грудой хлама, мужчина нашел три автомобиля: Mustang K-Code 1965 года выпуска, 30-летний Mustang Convertible и культовый американский маслкар Mustang Shelby GT350, который сошел с конвейера 57 лет назад.

Судя по состоянию машин, они долгое время простояли без движения и должного обслуживания. К тому же около дома расположено озеро, поэтому внутри него очень сыро, что тоже наложило свой отпечаток на технике. Больше всего пострадал Mustang Shelby GT350. Его кузов практически полностью поразила коррозия, а краска потрескалась и частично облезла. При этом салон сохранился в более сносном состоянии.

Нынешний владелец раритетного Мустанга решил не продавать его, а попытаться восстановить своими силами. Он уже перебрал 289-кубовый турбодвигатель V8, установил новый топливный бак, выхлопную систему и подвеску. После всех проведенных работ автомобиль удалось завести. К тому же мужчина немного очистил салон и намерен заменить в нем проржавевшие детали.

Планирует ли он заняться полной модернизацией автомобиля или выставит на продажу в таком виде — Том Тейлор (именно так зовут владельца) не уточнил. Хотя после публикации видео на YouTube-канале American Mustang желающих приобрести этот экземпляр культового спорткара нашлось довольно много. Впрочем, это не удивительно, ведь тираж модели в 1965 году составил всего 562 единицы, что позволяет ее считать коллекционной. Отметим, что за маслкары такого же возраста, но в отличном состоянии, просят около полумиллиона долларов.