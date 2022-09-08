В заброшенном гараже нашли редкий Ford Mustang (фото)

В Калифорнии (США) энтузиасты, которые занимаются поиском раритетных автомобилей, обнаружили в заброшенном гараже культовый маслкар Shelby Mustang GT500KR 1968 года выпуска.

Кабриолет забыли в гараже на долгие 30 лет. Дело в том, что его владелец скончался, а наследникам этот автомобиль оказался не нужен. Все это время он, в полуразобранном состоянии, простоял в заброшенном гараже, покрываясь пылью и теряя былой лоск. К счастью, у «Короля дорог», именно так машину назвал производитель, появился шанс на вторую жизнь.

Раритетную машину выставили на продажу за колоссальную сумму в 125 000 долларов. И это при том, что маслкар не на ходу, а часть деталей за это время была потеряна. Грозный 7,0-литровым двигатель V8 Cobra Jet с отдачей 335 л.с., сопряженный с четырехступенчатой ​​механической коробкой передач, не заводится, но пригоден к восстановлению.

Предлагаемый Shelby Mustang GT500KR окрашен в цвет Highland Green, а крыше выполнена из белой ткани. Салон машины отделан кожей и замшей черного цвета. Продавец утверждает, что на кузове нет ржавчины и после качественного детейлинга кабриолет вновь будет выглядеть, как новый. Отмечается, что тираж этой модели составляет 518 единиц.