Mitsubishi отправила в продажу старый Outlander

Кроссовер отличается от стандартного черными пластиковыми элементами на кузове

У обновленного Outlander 2022 появилась особая версия. От привычного нам кроссовера, этот отличается черным пластиковым кузовным обвесом и такого же цвета колесными дисками.

В списке отличий спецверсии значатся так же радиаторная решетка, рейлинги и корпуса боковых зеркал в цвете черный глянец. Сюда же можно отнести и двухцветную окраску кузова (по желанию покупателя).

В движение Mitsubishi Outlander, как и прежде приводят два мотора на выбор: 2,0-литровый выдающий 146 л.с. или 2,4-литровый мощностью 167 л.с. Коробка передач одна — вариатор. Привод может быть передним или полным.

Особый Mitsubishi Outlander 2022 уже поступил в продажу. В Китае ценник кроссовера начинается от 24 500 долларов.