Formula 1. Гран При Саудовской Аравии: Неоднозначные маневры

Каждый, кто болеет за одного или другого претендента на Чемпионский Титул этого сезона, после гонки задавался вопросом: а что это было?

Собственно, напряжение между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном только нарастает, а потому надеяться, что эти два пилота будут вести себя на трассе так, будто ничего не происходит, неверно. Но давайте лучше о событиях самого заезда.

Что касается самой трассы Джидда, то построить ее успели только за считанные дни до начала Гран При. И следует признать, что получился довольно интересный трек, длиной 6174 метра, что является вторым показателем после трассы в Спа, а 27 поворотов в течение одного круга – это рекордный показатель для современной Formula 1.

Извилистая трасса и отсутствие достаточного сцепления с покрытием имело свои последствия во второй пятничной практике, когда Шарль Леклер разбил свой болид Ferrari SF21. А в квалификации отметился Макс Ферстаппен, который мог взять поул, а в последнем повороте сцепил стену и разбил свой Red Bull RB16B. К счастью для этих гонщиков, оба смогли выстроиться на старте, а Ферстаппен сумел занять свою третью стартовую позицию.

В первом повороте гонщики сохранили свои позиции: оба Mercedes F1 W12 остались впереди лидера Red Bull Racing. Мы получили 9 кругов относительно спокойной гонки, но уже на 10-ом Haas VF-21 Мика Шумахера не обошел столкновение со стеной в 22 повороте, где и Леклер во время практики. Следствием стал разбитый болид и появление автомобиля безопасности Aston Martin Vantage. Хэмилтон использовал ситуацию в свою пользу, совершив пит-стоп с минимальной потерей времени. А чтобы получить дополнительное преимущество, Валттер Боттас замедлил болид насколько это возможно, чтобы за ним Макс Ферстаппен потерял как можно больше времени. С другой стороны, в Mercedes-AMG обоих гонщиков призывали в боксы одновременно, а потому и сам финн должен был отстать от напарника, чтобы не ожидать в свою очередь обслуживания у механиков и лишних потерь своих позиций.

Прошло несколько кругов за пейс-каром, прежде чем судьи вывесили красные флаги – нужно было восстановить барьеры безопасности, поврежденные ударом болида Шумахера. Для Ферстаппен это означало замену колес при режиме ожидания продолжения гонки.

На старте №2 Макс был первым, но не справился со стартовым рывком Льюиса. Нидерландец поздно затормозил и срезал первый поворот, чтобы остаться лидером, а между двумя гонщиками вклинился Эстебан Окон из Alpine-Renault A521. Такая суета не осталась без последствий для соперничавших сзади пилотов. Второй Red Bull Сергио Перес разбил о стену в контакте с Шарлем Леклером. Также разбитыми остались второй Haas, сзади протаранивший Williams FW43B Джорджа Рассела. Второй раз гонку остановили красными флагами. Учитывая, что Макс Ферстаппен не вернул позицию Хэмилтона, которую он отыграл за счет срезания поворота, на третьем старте он должен был стартовать третьим, не только позади британца, но и за болидом Эстебана Окона, который и должен возглавить заезд.

На самом же деле у Льюиса снова был удачный старт, но Окона вдохновил маневр Ферстаппена в прошлый раз, и он повторил, как не нужно сохранять лидерство. Француз зажал болид Хэмилтона с правой стороны, а с левой это сделал Ферстаппен. Несмотря на контакт, все три болида остались в гонке, а удачная атака Макса вернула ему главенствующую позицию. Совсем скоро на стартовой прямой Льюис обогнал Alpine-Renault, чтобы погнаться за Red Bull.

На 36 круге наступил момент атаки. И снова Ферстаппен решил в первом повороте ехать по собственной траектории, чтобы остаться первым. Кругом спустя пришлось позицию возвращать пилоту Mercedes-AMG. Гонщик замедлился, Льюис подъехал почти вплотную, а затем начал разгон, повернув руль влево. Состоялся контакт с задним левым колесом болида Red Bull. Антикрыло на болиде британца получило повреждения, но осталось в рабочем состоянии на болиде, покрышка на RB16B осталась целой. Можно считать, что из-за недостаточной скорости в момент столкновения все обошлось для обоих «виновников ДТП». Ферстаппен решил, что больше ничего не должен Хэмилтону, поэтому уехал вперед…

Ситуация оказалась очень и очень неоднозначной. Возможно, за такое поведение на дороге нужно было бы остановить гонку еще одними красными флагами и провести «воспитательную беседу» с лучшими пилотами Мира. Такое творить недопустимо! Даже Мартин Брандл, комментатор британского ТВ, а раньше гонщик Formula 1, объяснил, что места для разъезда Макс оставил достаточно. Но бросим гонщиков, в конце концов, это не компьютерная симуляция, или вид автоспорта, где все решают субъективные оценки. Решают ли?! В общем, это не так уж важно, потому что 100-процентно правых в такой ситуации быть не может!

Глядя на соревнования остального пелетона, отметим удачный маневр Валттери Боттаса за 10 кругов до конца заезда на McLaren MCL35M Даниэля Риккардо на финиш-стартовой прямой. Еще через два круга развязка наступила и в «борьбе» лидеров. Наконец Хэмилтон стал первым, а Макс еще и штраф получил. Учитывая и самый быстрый, 47-й круг гонки (1:30.734 сек), Льюис победил и сравнялся по набранным баллам с Максом: 369,5 против 369,5.

На финальной прямой Боттас использовал явное преимущество в скорости своего болида, чтобы разочаровать Эстебана Окона. Финн третий как в гонке, так и досрочно в Чемпионате Мира. А у Mercedes-AMG хорошие шансы на получение командного трофея. Даниэль Риккардо (McLaren) и Пьер Гасли (AlphaTauri) заняли пятое и шестое места на финише, что мало помогло их командам приблизиться к Alpine-Renault и Ferrari соответственно. Есть впечатление, что последние смогут завершить сезон третьими, поскольку Шарль Леклер и Карлос Сайнс прилагают немалые усилия для этого. Вот и в Саудовской Аравии Леклер незадолго до финиша опередил Сайнса и поднялся на пятое место в сезоне, впереди пилота McLaren Ландо Норриса. И хотя британец попал в десятку на финише, как и Леклер, из-за остановок гонки, оба потеряли по три места по сравнению со стартовыми. А вот можно считать счастливчиком, это Антонио Джовинацци: итальянец сумел получить два балла за девятое место на финише в своей предпоследней гонке с Alfa Romeo Racing.

Что касается определения судьбы самого главного Кубка в мире автоспорта, то со стартом практических заездов началась и подготовка к финалу сезона в воскресенье на автодроме Яс-Марина в Абу-Даби. И хотелось бы, чтобы сценарий 1997-го года или еще нескольких случаев в девяностых и конце восьмидесятых не повторился. Потому что тогда проиграют все.

PS: Сама же Джидда уже готовится принять участников ралли-марафона «Дакар», паддок которого начнет здесь работать с 27 декабря…