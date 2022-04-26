Парковка на улицах Киева бесплатна

Плата за парковку отменена на период военного положения

Киевская городская администрация напомнила, что на время военного положения плата за парковку на улицах Киева отменена. Все попытки взять деньги с водителя за парковку — мошенничество и оно будет пресекаться полицейскими.

«Парковка на улицах столицы в период военного положения бесплатна. Если у вас требуют средства за парковку — это мошенники. Вызовите полицию», — говорится в сообщении на официальном канале КГГА в Telegram.

Также автомобилистам напомнили о необходимости пропускать автомобили скорой помощи и гуманитарные грузы. Не стоит забывать и правилах дорожного движения. Несмотря на военное время их никто не отменял, как и возможность эвакуации автомобилей, припаркованных в запрещенных местах, особенно на полосах движения общественного транспорта.