Первый пошел: полицейский автомобиль-фантом разбили в ДТП

Автомобиль получил минимальные повреждения

Автомобиль-фантом патрульной полиции Украины впервые попал в аварию. Инцидент произошел вчера, 5 февраля 2022 года, на Воздухофлотском путепроводе в Киеве.

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, во время инспектирования улиц столицы служебный Skoda Kodiaq зацепил Lexus RX350. Женщина-водитель не выдержала безопасную дистанцию в результате чего и произошло столкновение. К счастью, в аварии никто не пострадал. Машины тоже получили минимальные повреждения.

Белошицкий отметил, что у полицейского «призрачного патруля» в результате аварии только потерто лакокрасочное покрытие в передней части, поэтому он продолжит полноценно нести службу. Также чиновник подчеркнул, что «фантомы – это не какие-то неуязвимые космические капсулы, а обычные автомобили со специальным оборудованием. И да, с ними могут случаться ДТП, и чаще чем с другими машинами, так как они постоянно на дорогах в патрулировании».

Что касается виновника ДТП, то на него составили протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее за собой повреждение транспортного средства). Взыскание за такое нарушение составляет 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 850 гривен.

Напомним, что на сегодняшний день на дорогах Киева работают четыре автомобиля-фантома. Впервые они выехали на дороги 25 января текущего года. За это время, на основании данных, зафиксированным «фантомами» в автоматическом режиме, было вынесено 12 807 постановлений по нарушителям скоростного режима. До конца года число таких машин намерены увеличить до 30 единиц.