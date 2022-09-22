Приєднуйтесь до autocentre.ua, допомогайте дітям київщини!

autocentre.ua зібрав і передав допомогу тим, хто найбільш вразливий та страждає – дітям. Малеча саме пішла в школу і ми зібрали комплект потрібних для учнів речей: сумки для спортивної форми, пенали, ручки-олівці.

Ізюм став новим шоком. Горе та розруха повсюди. Таке кілька місяців коїлось і біля самого Києва. Буча, Ірпінь, Ворзель. Ми рушили трохи далі, за 30 хвилин їзди від Києва – Бородянка. Шлях до неї, як одне велике нагадування про війну, яка триває. Спалені будинки, підірвані мости. Бородянка, а саме її центральна площа – суцільний меморіал. В центрі площі – бюст Тараса Григоровича. Той самий, насуплений та ще й прострелений. А на землі шматок мармуру з викарбуваним віршем. Навколо багатоповерхівки, вигорілі, зі зруйнованою центральною частиною, наче перекушені надвоє. Та українці незламні. На площі розгорнувся базар, життя відновлюється.

«Автоцентр» передав школярам сумки-рюкзаки, пенали, ручки-олівці та інше шкільне приладдя від друзів з Winner Studio. А молодий фонд «Резонанс» підготував для сімей, які втратили житло, продуктові набори.

Знаючи, що в сім’ях школярів є і менші діти ми запаслись ще й іншими потрібними речами. Так одна з наших колишніх колег передала маленькій дівчинці дитяче ліжечко, бо в тої сім’я втратила будинок і не має геть нічого. Але діти це завжди діти. Найбільше вони радіють не з того, що край необхідно, а з іграшок.

Маленькій жительці Бородянки до вподоби стало не ліжечко, а гойдалка-конячка. Та скільки б ми її не просили спробувати, дитина казала: «Дома покатаюсь».

Кожній дитині, якій ми привезли сумки-рюкзаки та шкільне приладдя також припала іграшка, гра, або якась забавка. Безцінно, коли ці маленькі українці посміхаються. Хоча за спиною в них лежать в руїнах квартири їх батьків. Не говорячи вже про тих, хто втратив близьких.

За день ми кілька разів проїхали через Бородянку з краю в край до постраждалих сімей, яких ми знайшли через місцеву соціальну службу. Та це крапля в морі. Таких сімей ще тисячі. Допомогти хочеться всім. Якщо і ви хочете допомогти, але не знаєте як саме, не розумієте як шукати контакти тих, кому допомога потрібна найбільше, то долучайтесь до нашої ініціативи. Пишіть нам на facebook. Ми скоординуємо чим адресно можна допомогти маленьким українцям постраждалих передмість Києва.