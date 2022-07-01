Автобусы Volvo Buses получили уникальную систему охлаждения

Компания Volvo Buses предложила для туристических автобусов семейства 9000 новую платформу, которая позволяет снизить расходы на топливо ни много ни мало на 9%. Основу ее составляет модернизированный 13-литровый турбодизель Евро 6, выдающий от 380 до 500 л. с. и сертифицированный под топливо HVO. При этом топовые версии – мощностью 460 и 500 л.с. могут работать еще и на биодизеле.

В двигателе использована уникальная система охлаждения – с двумя автономными секциями, оснащенными электровентиляторами. Эта новация не только улучшила экономичность, но и позволила оптимизировать температурный режим в моторном отсеке, что в свою очередь дало возможность увеличить межсервисные интервалы. Также обновлена и автоматическая коробка передач I-Shift.

В кабине водителя появились полностью новая приборная панель, а регулируемая рулевая колонка облегчает посадку-высадку. Рулевое колесо стало многофункциональным – с кнопками управления мультимедиа и круиз-контролем. Модернизированные подвеска колес и опоры двигателя снизили вибрации и уровень внутреннего шума в салоне, а также повысили плавность хода. Все это должны оценить пассажиры.

Новая платформа Volvo Buses станет стандартом для автобусов Volvo семейства 9000 на европейском рынке и модели 9800 – на мексиканском. Кроме того, она доступна и на автобусных шасси B13R, в том числе с низким уровнем входа Low Entry, которые оптимально подходят для двухэтажных моделей.