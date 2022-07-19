На автобусах IVECO появятся водородные топливные элементы Hyundai

На днях стало известно, что компания IVECO Bus планирует устанавливать на свои электробусы водородные топливные элементы от HTWO – подразделения Hyundai Motor Group, занимающегося технологиями Fuel Cell. Таким образом – это решение стало первым важным результатом сотрудничества итальянского и южнокорейского производителей, заключенного в марте 2022 года.

Более того, IVECO Bus уже начало участвовать в европейских тендерах на поставку водородных автобусов с компонентами HTWO. Производство экологически чистых машин планируется наладить в Италии. Напомним, что недавно IVECO Bus объявила о возрождении автобусного производства на своей исторической родине.

Доменико Нусера, президент автобусного бизнес-подразделения Iveco Group, отметил: «Сотрудничая с лидером отрасли, таким как HTWO, опираясь на более чем 20-летний опыт Hyundai в области технологии водородных топливных элементов, мы в IVECO BUS сможем быстро реагировать на запросы клиентов касательно автомобилей с нулевым уровнем выбросов, оснащенных передовой силовой технологией. Мы уже начали подавать заявки в тендерах на водородные автобусы и продолжим это в ближайшие месяцы; наша компания играет ведущую роль в энергетическом переходе европейского сегмента массового пассажирского транспорта».