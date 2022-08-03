На тестах замечен Mercedes-Benz Actros cледующего поколения

На дорогах Германии местные папарацци засняли на испытаниях новейший Mercedes-Benz Actros. Несмотря на пестрый камуфляж, можно увидеть несколько важных изменений. Начнем с того, что кабина чуть сдвинута вперед. Дело в том, что с сентября 2020 года вступил в силу новый регламент ЕС, который разрешает удлинять кабину грузовиков на 90 мм, при условии, что это улучшает аэродинамику и повышает безопасность.

Новый Actrоs также получит и увеличенную решетку радиатора, что говорит о более эффективной системе охлаждения. Фирменную эмблему в виде трехлучевой звезды разместят еще выше. Существенно видоизменен и передний бампер с фарами. Интересно, что обе входные ступеньки теперь открыты (как на Scania), вместо одной на нынешней модели.

Как заметили журналисты испанского издания En Transporte, данный прототип, по всей видимости, построен довольно давно, так как на нем вместо зеркал установлена система камер MirrorCam еще первого поколения, хотя на серийных Actros недавно появилась уже обновленная ее версия.

Официальной информации о дате премьеры Mercedes-Benz Actros пока нет, но не исключено, что новую модель могут показать на предстоящем автосалоне IAA Transportation 2022 в Ганновере. Напомним, что именно на «домашней» выставке IAA 2018 состоялся мировой дебют ныне выпускаемого Actros, завоевавшего почетное звание «Международный грузовик года 2020».