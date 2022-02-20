Событие 20 лет в строю - как нестареющий автобус работает в Украине

Этот туристический автобус миди-класса был выпущен 20 лет назад, однако его дизайн по-прежнему радует глаз и не выглядит устаревшим. Речь идет о модели Mago 2, изготовленной испанским кузовостроительным ателье Indcar – Industrial Carrocera Arbuciense SA. Компания была основана еще в 1888 году и является одним их старейших производителей автобусов в стране.

Модель Mago 2 имеет длину 8,85 м и полную массу до 10 т. Салон вмещает до 32 пассажирских кресел плюс багажный отсек объемом около 3 кубометров.

Характерная черта дизайна – закругленная центральная стойка в виде полумесяца, которая визуально отделяет кабину водителя. В профиль машина смотрится весьма динамично благодаря восходящей к корме боковой оконной линии.

Замеченный на днях в Киеве автобус Mago 2 приехал из Днепропетровской обласьт. В его основе лежит шасси Mercedes-Benz Vario О815D, оснащенное 4,3-литровым дизельным двигателем мощностью 151 л. с.

Такие модели несколько лет назад были весьма популярны у отечественных перевозчиков. В 2013 году на столичных улицах нам удалось сфотографировать сразу два подобных автобуса в одном кадре, причем на ходу. Интересно, что один из них был в пригородном исполнении – с двустворчатой дверью по центру.

В 2012 году автобусы Mago 2 претерпели рестайлинг – видоизменились передний бампер, решетка радиатора, а также светотехника. Однако характерная черта дизайна, делающего его стопроцентно узнаваемым, осталась нетронутой. Сегодня модель продолжает выпускаться – на шасси IVECO CC100E22FP, укомплектованным 5,9-литровым турбодизелем IVECO мощностью 220 л. с. В общем, нестареющий автобус по-прежнему в строю.