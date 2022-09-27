Производителям зерновозов могут выделить субсидии до 50% их стоимости

Сегодня в Украине остро ощущается нехватка автомобилей-зерновозов для транспортировки урожая – две трети из имеющихся в хранилищах 20 млн тонн зерна нужно экспортировать. Чтобы увеличить число таких автопоездов зарубежным производителям соответствующих грузовиков и прицепной техники необходимо предоставить субсидии в размере 50%.

С таким предложением выступил Министр аграрной политики Украины Николай Сольский на встрече со своими зарубежными коллегами во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства. Если европейский парк зерновозов увеличится на треть (с 12 до 16 тыс. ед.), то это позволит ежегодно экспортировать через страны ЕС от 10 до 20 млн тонн украинского зерна.