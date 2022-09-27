Lamborghini окончательно попрощалась с Aventador

За 11 лет компания выпустила 11 465 суперкаров

Lamborghini объявила о завершении производства Aventador. Последним стал ярко-голубой родстер в исполнении LP 780-4 Ultimae, предназначенный для покупателя из Швейцарии. Это один из тех 15 автомобилей финальной серии Ultimae, которые сгорели на борту судна Felicity Ace.

Ролкер со 3965 автомобилями концерна Volkswagen AG на борту загорелся в феврале 2022 года вблизи Азорских островов и затонул. Глава Lamborghini Стефан Винкельман пообещал перевыпустить все не добравшиеся до клиентов автомобили. По всей вероятности, ярко-голубой родстер — последний из пятнадцати оказавшихся на дне автомобилей.

Lamborghini Aventador оказался самой востребованной моделью марки с мотором V12. За одиннадцать лет компания продала 11 465 суперкаров. Это большем общего тиража всех предыдущих 12-цилиндровых моделей. На протяжении жизненного цикла Aventador сменил несколько модификаций и обзавелся десятком специальных и мелкосерийных версий: Jota, Aventador Anniversario, Aventador LP 700-4 Pirelli edition, Aventador LP 700-4 Miura Homage, Aventador SVJ Xago, Veneno, Centenario, SC18 Alston, Sian FKP 37 и Countach LPI 800-4. Все они распроданы.

В 2023 году Aventador сменит новый суперкар. Он будет плагин-гибридом с новым 12-цилиндровым мотором. Прототипы суперкара уже вышли на дорожные тесты.