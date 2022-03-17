Scania и MAN Truck & Bus cворачивают свою деятельность в РФ

Scania и MAN Truck & Bus, которые принадлежат немецкой группе компаний Traton Group, останавливают производство и продажу коммерческих автомобилей в РФ.

Такие важные ценности для Traton Group, как демократия, свободная торговля и права человека, являются основополагающими. Уважение к личности никогда не может быть совместимо с применением насилия. Вот почему в Группе категорически осуждают вторжение РФ в Украину. Здесь надеются на быстрое прекращение боевых действий и возвращение к дипломатии. Безопасность и сохранение персонала является для компании главным приоритетом.

Еще в начале марта Scania решила прекратить поставки как грузовиков, так и запчастей на российский рынок – это было сделано после общей оценки ситуации. Учитывая действующие санкции, компания MAN Truck & Bus также прекратила поставки грузовиков и комплектующих для сервисного обслуживания в РФ и Белоруссию до дальнейшего распоряжения.