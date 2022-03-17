Экспорт автомобилей из России остановлен

Названы рынки, которых лишился российский автопром

Из-за экономических санкций, введенных Европейским Союзом, США и рядом других демократических стран в ответ на войну, развязанную Россией в Украине, российский автопром оказался в критической ситуации. Производство новых автомобилей и запчастей в России заморожено. Также остановлены продажи автомобилей на внутреннем рынке.

Амбициозные планы российского Минпромторга по развитию экспорта автомобилей и производства автокомпонентов остались в прошлом. Планировалось, что к концу 2025 года объемы экспорта продукции автомобилестроения в США составят не менее 4,4 млрд долларов, но не суждено. Остается лишь вспоминать успешный 2021 год, когда по данным таможенной службы России было экспортировано около 89 тысяч автомобилей на общую сумму 1,4 млн долларов. Около 30% от этого объема было отправлено в страны, не входящие в СНГ.

В этом году рынки сбыта для российского автопрома потеряны. Из-за санкций не сможет продавать свои автомобили «Группа ГАЗ», один из крупнейших автоэкспортеров в России. Эта компания представлена более чем в 40 странах мира, среди которых Австралия, Болгария, Вьетнам, Египет, Марокко, Таиланд, Индонезия и Филиппины.

Также россияне не смогут продавать автомобили Peugeot, Opel и Citroen, производство которых было налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. В частности, в 2021 году предприятие освоило серийную сборку экспортно-ориентированных дизельных двигателей, а в декабре — экспортных версий коммерческих фургонов Peugeot Expert, Opel Vivaro и Citroen Jumpy. В концу 2022 года на заводе рассчитывали начать сборку механических коробок передач и экспортной версии фургона Fiat Scudo.

Как оказалось, проблемы с экспортом у россиян возникли и в страны СНГ. Так российский завод Hyundai в Санкт-Петербурге, отправлявший свои автомобили преимущественно в Казахстан, Беларусь и Азербайджан, может лишиться некоторых рынков. Например, в Казахстане у Hyundai также есть локализованное производство и в отличие от завода в Санкт-Петербурге оно не испытывает проблем с поставками комплектующих. Машино комплекты на предприятие поставляют напрямую из Кореи и Словакии. Также под вопросом остаются поставки на завод в Казахстане автокомпонентов для мелкоузловой сборки автомобилей Hyundai Accent, выпускаемых на том же «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Не исключено, что и здесь россиян ждет провал.

Под вопросом и судьба завода «МАЗДА СОЛЛЕРС» во Владивостоке, выпускающего бензиновые двигатели SkyActiv-G. Вся продукция отгружалась на завод компании в Японии. Как известно, японское правительство поддержало санкции против России.