Событие В Украине совместили фургон и автоподъемник в одной машине

Кременчугский завод коммунальной техники «Альфатекс» поставил столичному заказчику свой интересный продукт – французский автоподъемник Klubb K32 на базе фургона IVECO Daily. Он объединяет преимущества сразу двух автомобилей.

Во-первых, автовышки, с телескопической стрелой, имеющей рабочую высоту подъема 12,5 м и горизонтальный вылет 7,3 м; грузоподъемность люльки составляет 200 кг, а угол поворота стрелы – 360 град. А во-вторых, развозного фургона, в котором не только удобно перевозить различные инструменты и материалы, но также можно обустроить мобильную мастерскую.

По просьбе клиента, стенки и пол фургона обшили и утеплили, установили инвертор 12V-220V для подключения оборудования, обогреватель Webasto, а также камеру заднего вида. Для работы с автоподъемником предусмотрены два пульта управления – дистанционный в фургоне и непосредственно в люльке. Как и у классического автоподъемника для повышения устойчивости при работе применяются выдвижные гидравлические опоры – аутригеры.

Для установки аналогичной автовышки подойдет не только IVECO Daily, а и любой другой развозной фургон полной массой 3500 кг – например, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Peugeot Boxer или Renault Master.