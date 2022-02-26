В столичном дворе обнаружен раритетный польский автомобиль

В одном киевском дворе сегодня можно увидеть уже редкий на наших просторах польский фургон Nysa семейства 521, которое выпускалось с 1969 по 1975 год в относительно небольших количествах.

История марки Nysa восходит к первым годам после Второй мировой войны. Тогда на юге Польши, в городе Ныса работало предприятие по выпуску металлической мебели – кроватей, стульев, шкафов и даже сейфов. А в 1952 году его перепрофилировали на выпуск кузовов-фургонов для грузовиков.

В середине 50-х гг. годов в Польше стала ощущаться потребность в легких развозных автомобилях и было решено производить их именно в Нысе. Двигатель и другие узлы и агрегаты позаимствовали от легковых автомобилей Warzsawa М20, копии советской «Победы». А несущая рама и каркасный кузов изготовили своими силами и адаптировали к скромным возможностям предприятия. Для их изготовления не требовалось дорогостоящих прессов и штампов.

До конца 1957 года было построено 13 пробных микроавтобусов N57. А в начале следующего началось производство фургонов – N58, рассчитанных на перевозку 800 кг. В 1958 году было выпущено 313 таких машин. А 1959-й ознаменовался появлением модели N59 – переднюю подвеску сделали еще более прочной и машина получила усиленные шины. Такие машины выпускались до 1964 года и предлагались в трех основных вариантах: фургон, микроавтобус и скорая медицинская помощь.

Двигатель в 50 л. с. был слабоват для машины полной массой до 2,5 т. Со временем мощность повысили до 57 л. с. Но проблема не была решена. Поэтому в 1964 году на части автомобилей стали устанавливать новый верхнеклапанный мотор S21 от легковой Warszawa 203 – рабочим объемом 2,12 л и мощностью 70 л. с. Машина получила индекс Nysa 501. В 1964 году произвели чуть более 5 тыс. автомобилей, из них 20% ушло на экспорт. А в 1967-м выпуск составил уже 7,5 тыс., и за рубеж отправили 30% из них.

В 1969 году завод начал выпускать автомобили семейства Nysa 521, которые отличались от предшественников новой передней частью – полукапотной компоновки. На них устанавливался прежний двигатель S21.

А в 1975 году появилась усовершенствованная модель – Nysa 522, имеющая уже двухконтурный гидравлический привод тормозов. Эти автомобили находились в производстве до 1979 года.

Сохранившийся до наших дней киевский раритет – это грузопассажирская машина Nysa 521S типа «комби». В отличие от микроавтобуса, она имеет не распашную, а сдвижную пассажирскую дверь, как на фургоне. В последней, правда, установили окно. А остекления всего фургона – частичное. Максимальная скорость составляет 100 км/ч. А контрольный расход – 14 л на 100 км.