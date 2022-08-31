В Украине продают уникальный тягач МоАЗ-6014

В Новоднестровске выставлен на продажу уникальный МоАЗ-6014, выпущенный в 1995 году. Это одноосный тягач для работы в составе скрепера, который предназначен для буксировки пневмоколесного катка или платформы для тяжелых грузов.

Машина производилась Могилевским автомобильным заводом с 1989 года и оснащалась дизельным двигателем ЯМЗ-238АМ2 мощностью 225 л. с. Мотор агрегатируется с механической 4-ступенчатой коробкой передач. Имеется и двухступенчатая раздаточная коробка. В ведущем мосту применен дифференциал и колесные редукторы. Поворот тягача осуществляется за счет шарнирно-сочлененной рамы, как в тракторе ХТЗ Т-150. Сегодня тягач МоАЗ-6014 можно купить за 8800 долларов.