Звездная флотилия грузовиков - что было под капотом

В конце января 1968 года в США состоялся дебют известных грузовых автомобилей и тягачей International Fleetstar серии А. Они заняли в производственной программе фирмы промежуточное место между более легкими моделями семейства Loadstar и более тяжелыми, появившимися попозже – Paystar.

Новая серия А включала семь моделей, двух- и трехосных, с разными размерами колесной базы. Полная масса автомобилей модели 1910A, 2010А и 2050А составляла 10,7 т, а в составе автопоезда – 24,9 т. Кроме стандартных были также тяжелые версии, которые обозначались индексом F. Так у F-1910А полная масса достигала 18,1 т, а у трехосных F-2010A Tandem и F-2050 Tandem – 24,5 т. Три последних могли работать в составе автопоезда до 29,4 т. Отдельно нужно упомянуть модель F-2070A, предназначенную для 36-тонных сцепок.

Большинство этих автомобилей оснащались рядными бензиновыми «шестерками» от компании International Harvester. Рабочий объем этих агрегатов составлял 6,7 или 7,8 л, а мощность соответственно 193 л. с. (420 Нм) или 209 л.с. (434 Нм). Мог устанавливаться и 9-литровый дизель V8, тоже собственного производства. Он развивал 180 л.с. и максимальный крутящий момент 380 Нм.

В качестве опции предлагались также дизели V8 от сторонних фирм – Сummins или Сaterpillar, мощностью по 225 л. с. каждый. Сверхтяжелая в этом классе модель F-2070A могла комплектовать дизельными двигателями Сummins или Detroit Diesel мощностью до 335 л. с. А некоторые грузовики, например, модель 2110 были приспособлены для работы и на сжиженном газе.

Что касается трансмиссии, то на грузовиках применяли механическую 5-ступенчатую коробку передач, в паре с которой нередко применяли и двухступенчатый колесный редуктор. Но иногда в качестве опции мог использоваться и 6-ступенчатый автомат. Кстати, возможна была и еще одна опция – гидроусилитель рулевого управления интегрального типа.

Автомобили International Fleetstar серии А получили полностью новую кабину – дневную, с панорамным ветровым стеклом. А капот применялся одного из двух видов. Он мог быть традиционным стальным, типа «крылья бабочки», то есть с боковинами, которые можно было откидывать вверх. А мог быть и интегрированным, стеклопластиковым, который откидывался вперед и вверх вместе с крыльями, что облегчало доступ к двигателю и другим узлам. Характерными чертами дизайна являлись выполненные в едином корпоративном стиле квадратная решетка радиатора и развитые угловатые передние крылья, в которых были полностью утоплены фары.

Любопытно, что по стандартам США при определении длины кабины учитывалась и длина капота. Иными словами, это было расстояние от переднего бампера до задней стенки кабины. У автомобиля Fleetstar серии А она составляла в зависимости от исполнения 90 или 92 дюйма.

Кабина монтировалась на подрамнике и это защищало сидящих от излишней тряски на неровностях дороги. Список стандартного оборудования включал обогреватель, вентилятор, электрические стеклоочистители, вольтметр и тахометр. Из дополнительного оборудования покупатель мог выбрать те или иные сиденья, кондиционер, радио и многое другое.

Автомобили International Fleetstar выпускались до 1977 года включительно. Им на смену пришли грузовики новой S-cерии.