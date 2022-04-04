Украинский разработчик электрогрузовиков взялся за багги для армии

Сегодня Вооруженные силы Украины остро нуждаются в легких и маневренных транспортных средствах, способных перевозить различное вооружение, прежде всего противотанковые комплексы. И в этом активно помогают различные предприниматели, в том числе изготавливая такие машины собственными силами.

Мы уже неоднократно писали о компании Coolon Motors из Кривого Рога, которая готовит к производству первый отечественный развозной автомобиль на электротяге. Так вот, пока этот проект ждет окончательной победы над российскими оккупантами, в компании решили помочь армии проворными багги.

Первый образец недавно уже был изготовлен. Машина обладает энергоемкой пружинной подвеской, прочным трубчатым каркасом и отличной разгонной динамикой, которую обеспечивает двигатель внутреннего сгорания в передней части.

Для первого испытания багги оборудовали только креслом водителя – спортивным «ковшом» от Bimarco, однако на товарных образцах уже будут два сиденья. Новый продукт назвали CoolOn CTRLz.

Сегодня в компании Coolon Motors просят всех неравнодушных поддержать их финансово – для изготовления первых двух багги, которые уже уйдут непосредственно военным, нужно около 100 тыс. грн.

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