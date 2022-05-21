Колесные САУ DANA уже дают отпор российским оккупантам
На днях появилось видео, на котором показано боевое применение чешской САУ DANA, партию которых недавно передали ВСУ. Эта самоходная гаубица смонтирована на полнопприводном шасси Tatra 815 и имеет мощное 152-мм орудие длиной в 37 калибров. Особенность САУ заключается в полуавтотической системе зарядки, что позволяет производить до четырех выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы составляет 18,7 км.
В движение машину боевой массой 29,25 т приводит дизель Tatra V12 воздушного охлаждения, мощностью 340 л. с. Максимальная скорость составляет 80 км/ч.
Отметим, что САУ DANA (Delo Automobilni Nabijene Automaticky) была принята на вооружение еще в 1977 году. С 1980 по 1989 гг. было изготовлено свыше 750 ед. Сегодня она служит в армии не только Чехии и Словакии, а также в Ливии, Польше, Грузии, Азербайджана, а теперь и Украины.
Ознакомиться поближе с модернизированным вариантом этой САУ – DANA М2 от компании Excalibur можно было на выставках «Оружие и безопасность», проходивших в Киеве в 2018 и 2019 гг. Кстати, эти самоходные гаубицы также уже несут службу в ВСУ.