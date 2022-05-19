На фоне дефицита топлива в Украине вырос спрос на электромобили – статистика

Украинцы все чаще начали отдавать предпочтение машинам на электротяге. Отмечается, что за последний месяц спрос на электрокары вырос в 15 раз. Впрочем это не удивительно, ведь дефицит топлива в Украине продолжает сохранятся. К тому же стоимость горючего существенно выросла.

Как отметил СЭО сети электростанций Go To-U и координатор Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Даида, на сегодняшний день ездить на электромобиле в 50 раз дешевле, чем на машине с традиционным двигателем, а в скором времени разрыв достигнет 100 раз. Еще один плюс – не нужно стоять в огромных очередях.

По статистике, которой поделилась советник заместителя министра инфраструктуры по вопросам развития электротранспорта Марина Китина, на 1 мая 2022 года в Украине зарегистрировано 35 762 электромобиля. Только в апреле поставили на учет 460 машин на электротяге.

Как отметил заместитель председателя правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей EV-UA Вадим Игнатов, в мае это число значительно увеличится. Ведь спрос на электрокары в последние недели существенно вырос, причем как на новые, так и на подержанные. Также увеличились продажи и гибридных моделей.

В интервью LIGA.net руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий отметил, что в основном украинцы интересуются бюджетными моделями, цена на которые находится в диапазоне 5000-6000 долларов. Однако таких предложений в последнее время почти нет. А те, что появляются, выкупаются на считанные часы.