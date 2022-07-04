В Украину едет новая партия зарубежных САУ и БТР – кто предоставил помощь

Западные страны оказывают невероятную поддержку Украине в войне против российских оккупантов. Не остались в стороне Австралия и Франция. Они уже передали нашим бойцам большое количество военной техники и вооружения. Несмотря на это, страны подготовили новые пакеты помощи.

По словам премьер-министра Австралии Энтони Албениза, в ближайшее время в Украину отправится 14 бронетранспортеров М113 и 20 бронемашин Bushmaster. Такой выбор был сделан не случайно. Ведь эта техника уже воюет на передовой и отлично зарекомендовала себя. Таким образом общее число переданных машин достигнет 60 единиц.

Что касается Франции, то она готовит к передаче дополнительную партию самоходных артиллерийских установок Caesar. Как отметил посол Украины во Франции Вадим Омельченко, правительство страны-партнера не будет называть точное количество и время поставки этого вооружения в целях безопасности логистики. Известно, что произойдет это в кратчайшие сроки.