ВСУ получили голландские боевые машины пехоты YPR-765

Боевые машины пехоты YPR-765, переданные нам Нидерландами, уже появились в подразделениях ВСУ. Тому свидетельствуют фотографии, опубликованные пресс-службой командования Сухопутных войск.

Видно, что голландские БМП пока проходят обкатку нашими бойцами и еще не оснащены основным вооружением – для учебных целей в башню установили автомат «Калашникова». Стандартным для данной бронемашины является пулемет калибра 12,7 мм.

Отметим, что машины YPR-765 были разработаны американской компанией FMC на базе всем хорошо известных БМП М113А1. Здесь применен сварной алюминиевый корпус, на который навешена разнесенная стальная броня. Интересная деталь – пустоты между бронелистами заполнены пенополиуретаном, что улучшает плавучесть машины. Экипаж составляет 3 чел., а десантное отделение рассчитано на семерых.

YPR-765 укомплектована дизельным двигателем Detroit Diesel мощностью 267 л. с. Максимальная скорость 13-тонной машины составляет 61 км/ч. Запас хода – 490 км.

В 1975 году голландская армия заказала 880 таких БМП, а затем последовали еще закупки модернизированных вариантов. Всего было поставлено порядка 2000 ед. В последствии их заменили другими моделями, а голландские YPR-765 были поставлены в Египет (1000 ед.), Иорданию (441 ед.), Чили (139 ед.) и др. По некоторым данным, на хранении в Нидерландах осталось порядка 500 ед.