Украинец бесплатно отдает «‎Таврию»‎, на которой эвакуировался в Германию

Владимир Чеклов эвакуировался из Украины в Германию на стареньком ЗАЗ-1102. Несмотря на солидный возраст машины, она не подвела своего владельца и довезла в безопасное место его семью.

По прибытию в Германию, Владимир оставил «Таврию» на парковке аэропорта в Штутгарте. Чтобы она не простаивала впустую, он решил отдать машину нуждающимся украинцам. Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook.

«В аэропорту Штутгарта стоит эта Таврия. Мне было очень жаль и тяжело ее оставлять, она нас вывезла в самое непростое время. Шесть суток с короткими перерывами на полудрем я на ней вывозил семью. Она ни разу не подвела, ни разу не закапризничала. Задачу свою полностью выполнила без нареканий. Заберите машину, она «‎очень живая» иначе немцы ее отправят на утилизацию», – говорится в сообщении.

По словам Владимира, автомобиль открыт. Ключи и документы находятся в машине. Дополнительная пара ключей спрятана на магните под задним бампером. Он отметил, что двигатель и кузов «‎Таврии», как новые. Накануне войны была заменена выхлопная система, установлен резонатор BOSAL и поменяно масло. Пробег – около 90 тысяч км.