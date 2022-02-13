Армия США откажется от машин с ДВС в пользу электрокаров

Это первый шаг новой климатической стратегии Минобороны страны

Армия США разработала климатическую стратегию, согласно которой до 2035 года все транспортные средства станут электрифицированными. Она разделена на три направления: электрификация военной техники и оборудования, оптимизация логистики и обучение военнослужащих «ведению военных действия в условиях глобального изменения климатических условий».

Результатом реализации этих мер станет снижение уровня вредных выбросов на 50% относительно 2005 года и достижение полной углеродной нейтральности к 2050 году. Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, в условиях приближающего климатического кризиса Армия США обязана найти способ повлиять на ситуацию. Сейчас американское министерство обороны занимает 47 место в мире по вредным выбросам, оставляя позади сотни стран.

На балансе армии около 170 тысяч единиц нетактической техники. Чтобы перевести ее на электричество понадобится как минимум 13 лет. В планах к 2027 году электрифицировать легкие нетактические автомобили, а к 2035 — весь автопарк.

Некоторые службы Минобороны уже отказались от автомобилей с ДВС. Только за последние несколько лет автопарк опустел на 18 тысяч бензиновых автомобилей. Их место заняло около 3 тысяч транспортных средств с гибридными силовыми установками. Такие манипуляции благоприятно отразились на бюджете, позволив сэкономить $50 млн. Потребление топлива при этом сократилось на 49 млн литров. Вредные выбросы — на 12% на милю (1,6 км). В ближайшие планы министерства также входит установка 470 зарядных станций.

Одновременно с переходом на «зеленый транспорт» декарбонизация затронет логистику и поставщиков. Их обяжут внедрять экологически чистые технологии и снижать уровень выбросов.